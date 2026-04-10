Enerjide güneş açtı

Türkiye enerji arz ve güvenliğini sağlamak için yenilenebilir enerji atağına kalkarken, son olarak 15 ilde 25 ilçe aday yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan edildi. Ankara'dan Yozgat'a, Batman'dan Sivas'a kadar olan bölgelerde güneş enerjisi yatırımı yapılabilmesinin önü açıldı. Arz güvenliğinin sağlamlaştırılması adına yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türkiye, 2013 yılında sıfır olan güneş enerjisi kurulu gücünü her yıl katlayarak artırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin 2014 yılında 40.2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2026 yılının şubat ayı sonu itibarıyla 26 bin 94 megavata ulaştı. Böylece, güneş kurulu gücü, 12 yılda 641 kat artış göstermiş oldu. Söz konusu kapasite, Türkiye'nin toplam kurulu gücü içinde güneşin payını da ciddi bir yere taşıdı. 2014 yılında güneşin toplam kurulu güç içinde binde 1 olan payı, 2026 yılının başında yüzde 21'e ulaştı. Toplam kurulu gücün 5'te biri güneşten oluştu. Güneş, aradan geçen sürede elektrik üretiminde de önemli bir yer tuttu. 2014'te 17 gigavatsaat olan güneşten elektrik üretimi, 2025 sonunda 38 bin 69 gigavatsaate ulaştı.

80 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Yenilenebilir enerji alanında yatırımlar giderek artarken, 120 bin megavat kurulu güç hedefi doğrultusunda 2035'e kadar yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor. Bakanlık bu kapsamda 15 il ve 25 ilçede yeni aday güneş YEKA alanları da ilan etti. Afyonkarahisar İncehisar, Ankara Polatlı, Batman, Bingöl Solhan, Çorum, Denizli Çivril, Sırıklı, Yahyalar, Yukarı, Edirne Keşan, Kayseri Küpeli, Kırşehir Çiçekdağı, Konya Cihanbeyli, Malatya Arapgir, Sivas Yıldızeli, Tokat Beyazıt, Uşak Banaz, Eşme, Hacım, Karahallı, Samatlar, Ulubey, Ulucak, Yoncalı ve Yozgat yeni aday YEKA alanları oldu. Elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımına bakıldığında Şubat 2026 itibariyle 32 bin 334 megavat ve yüzde 26 pay ile hidroelektrik santraller başı çekti.