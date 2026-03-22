Giriş Tarihi: 22.03.2026

Enerjide günlük fatura 2 milyar $

Orta Doğu’da tırmanan savaş ve Hürmüz Boğazı’nda enerji akışının durma noktasına gelmesi, Körfez ülkelerinde petrol ve doğal gaz gelirlerinde günlük milyarlarca dolarlık kayba yol açtı

Enerjide günlük fatura 2 milyar $
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların üçüncü haftasında, Körfez ülkelerinin petrol ihracatı ciddi darbe aldı. Günlük 25.1 milyon varil seviyesinde olan ihracat, yüzde 60'tan fazla düşüşle 9.7 milyon varile geriledi. Bu kesinti, modern tarihin en büyük arz şoklarından biri olarak değerlendiriliyor.

GÜNLÜK KAYIP 2.3 MİLYAR $
Uzman değerlendirmelerine göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Irak'ın toplam günlük kaybı yaklaşık 2.3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu kaybın önemli bölümü petrol ve doğal gaz gelirlerindeki düşüşten kaynaklanıyor. Suudi Arabistan'ın günlük kaybı 1 milyar dolara yaklaşırken, BAE'nin kaybı 350 milyon dolar, Katar'ın 300 milyon dolar ve Irak'ın yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Kuveyt'in günlük kaybı 200 milyon dolara yaklaşırken, Umman ve Bahreyn'de de önemli gelir kayıpları yaşanıyor. Arz kesintisinin etkisiyle petrol fiyatları kısa sürede varil başına 100 doların üzerine çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin 400 milyon varillik acil stokları devreye alma kararı, fiyatlardaki sert yükselişi sınırlasa da piyasalardaki oynaklık devam ediyor.

KAPASİTE SINIRLI KALIYOR
Bazı Körfez ülkeleri ihracat kayıplarını boru hatlarıyla telafi etmeye çalışsa da bu kapasite sınırlı kalıyor. Suudi Arabistan ve BAE alternatif hatları kullanırken, Katar, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkeler Hürmüz Boğazı'na neredeyse tamamen bağımlı durumda bulunuyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Enerjide günlük fatura 2 milyar $
