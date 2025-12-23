Enerjide kurulu gücün 3’te biri rüzgâr ve güneşten

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, kasım sonu itibarıyla 121 bin 782 megavata yükseldi. Kasım ayı elektrik verilerini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir aşamayı geride bıraktığına dikkat çekti. Bakan Bayraktar, "Kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgâr ve güneşten oluştu" dedi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, Kasım ayında 121 bin 782 megavata çıktı. Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı, kasımda da yükselmeyi sürdürdü. Toplam elektrik kurulu gücünün, yüzde 62'sine karşılık gelen 75 bin 615 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

KURULU GÜCÜN YÜZDE 71.5'İ YERLİ

Yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir aşamayı geride bıraktığına dikkat çeken Enerji Bakanı Bayraktar, rüzgâr ve güneş kurulu gücü toplamının 39 bin 215 megavata ulaştığını ifade etti. Bayraktar, "Elektrik kurulu gücümüzde sadece güneşin payı, yüzde 20 bandını aştı ve yüzde 20.3'e erişti. Rüzgârın payı da yüzde 11.9'a yükseldi. Böylece, kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgâr ve güneşten oluştu" dedi. Kasım sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payının yüzde 71.5 olduğunu ifade eden Bayraktar, kurulu gücün 87 bin 90 megavatının yerli kaynaklardan oluştuğuna vurgu yaptı. 2025 yılında yatırım tutarı 4 milyar dolar olan toplam 3 bin 800 megavat kurulu gücündeki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarını başarıyla tamamladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, "Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinde önemli bir potansiyele sahibiz. Her yıl bu alanda en ez 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide gücümüze güç katmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Bakan Bayraktar, "Yenilenebilir kaynaklarımızı merkeze alarak ve yerlileştirme hamlelerimizi artırarak hayata geçirdiğimiz her bir megavat yatırım, bizi 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor" diye konuştu. ANKARA