Enerjide taşınabilir santral dönemi

Türkiye'nin enerjide dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına her geçen gün daha fazla yatırım yapılıyor. Geliştirilen taşınabilir santral ile belediyeler şehre su verip atık su arıtması yaparken ihtiyacı olan elektriği de üretebilecek. Türk mühendisleri enerji üretimine önemli katkı verebilecek taşınabilir santral geliştirdi. HİDROTERM adını taşıyan santraller inşaata gerek olmadan kurulabiliyor. Belediye isale ve tarım sulama hatları, içme suyu arıtma tesisleri, su tesisi giriş çıkışlarına kurularak elektrik üretimi yapabiliyor.Türkiye Elektronik Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Fatih Öztürk, kurumu tarafından geliştirilen santral ile ilgili bilgi verirken şöyle dedi: "Biz isale hatlarına, içme suyu hatlarına, arıtma tesislerine bir taşınabilir mikro hidroelektrik santral yaptık. Bu da bizim işimizin zekâtı Babasultan, Bursa'da devreye aldık. Köyün, türbenin, caminin elektriğinde kullanılıyor. İkincisini Zonguldak Belediyesi'ne taktıklarını belirterek, "Aylık tasarrufu 434 bin TL, cihazın maliyeti 3,5 milyon TL yani sekiz, on, on iki ayda kendini amorti eden bir cihazdan bahsediyoruz. İçme suyu arıtma tesislerinde, tüm belediyelerimizle bunları paylaşıyoruz." Öztürk, taşınabilir santraller için özellikle Afrika'dan çok talep olduğunu belirterek, yakın zamanda ihracata da başlayacaklarını bildirdi. Öztürk, hayvansal atıklardan gaz üreten bir başka cihaz daha yaptıklarına dikkat çekerek, "İki, üç küçük hayvanı olan vatandaşımız köyünde, çiftliğinde elektrik üretebilecek. BM'ye 25 tane sattık bundan. Bu, şu anda Devlet Malzeme Ofisinin teknik kataloğunda da yer alıyor. İnşallah, belki uluslararası anlamda da çok ciddi ihracata vesile olacak bir ürün. Tamamen hayvansal atığı atıyorsunuz, on beş gün sonra gaz üretmeye başlıyor. Ocağınıza bir büyük tüp kadar gaz üretiyor bu cihazımız. Bir tane Çad'a sattık" bilgisini verdi.