Enerjide vatandaşa devlet desteği: Elektrik ve doğal gaz için oranlar belli oldu

İki yılı aşkın süredir devam eden pandeminin etkisiyle dünyada gıdadan enerjiye kadar birçok alanda fiyat artışları oldu. Küresel ölçekte elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında beş kat, doğalgazda ise 10 katı aşan artışlar meydana geldi. Bu artışlardan Türkiye de etkilenirken, yılbaşıyla birlikte doğalgazda yüzde 25, elektrikte yüzde 52 zam yapılmak zorunda kalındı. Bir yandan kademeli tarifeye de geçilirken, diğer yandan maliyetlerin vatandaşa en az etki etmesi için devletin desteği sürecek.