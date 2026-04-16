Enerjide yerli hamleler sonuç verdi! Petrol ve gaz ithalatı sert düştü

Türkiye, Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, Gabar'da keşfedilen petrol ve son olarak Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi ile Somali'de petrol araması başlatarak enerjiye damgasını vurdu. Enerji Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan adımların sayesinde gerçekleştirilen keşifler ile Türkiye petrol ve gaz ithalatını giderek azaltmaya başladı.
YERLİ KEŞİFLER İTHALATI AŞAĞI ÇEKİYOR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şubat ayına ilişkin yayınlanan rapora göre Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,84 azalarak 3 milyon 512 bin 919 ton oldu. Gaz ithalatı ise doğal gaz ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 azalarak yaklaşık 5 milyar 259 milyon metreküp oldu.
MOTORİN İTHALATINDA SERT DÜŞÜŞ
Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 14,08 artarak 2 milyon 559 bin 916 ton olarak gerçekleşti.
Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 30,93 azalarak 702 bin 189 ton oldu. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.
LNG İTHALATI ÖNE ÇIKTI
Gaz ithalatının 2 milyar 321 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 938 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Böylece toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 19,34 azalışla yaklaşık 5 milyar 259 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
EN FAZLA İTHALATA YAPILAN İLKELER
En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 508 bin 282 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 645 bin 346 tonla Irak ve 550 bin 184 tonla Kazakistan izledi.
Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 89 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 803 milyon metreküple İran ve 428 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.
Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 1 milyar 431 milyon metreküple ilk sırada yer aldı. ABD'yi 544 milyon metreküple Nijerya, 385 milyon metreküple Cezayir, 309 milyon metreküple Ekvator Ginesi, 96 milyon metreküple Angola, 91 milyon metreküple Avustralya ve 80 milyon metreküple Umman takip etti.
BENZİN SATIŞLARI ARTTI
Yurt içi benzin satışları şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,73 artarak 417 bin 803 ton oldu. Petrol ürünleri satışları yüzde 3,71 artarak 2 milyon 378 bin 526 ton, motorin satışları yüzde 1,11 artarak 1 milyon 834 bin 490 ton olarak gerçekleşti.
KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ 4 MİLYAR METREKÜPÜ AŞTI
Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, şubatta yıllık bazda yüzde 10,31 azalarak yaklaşık 6 milyar 786 milyon metreküp oldu.
Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 125 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe doğal gaz tüketimi ise 609 milyon metreküp oldu.
Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde 4 milyar 35 milyon metreküpe ulaştı.
910 BİN TON PETROL İHRAÇ EDİLDİ
Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 18,62 düşüşle 910 bin 559 ton oldu.
Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 30,07 artarak 401 bin 899 ton olurken, motorin türleri ihracatı yüzde 83,43 azalarak 86 bin 439 ton olarak kayıtlara geçti.
Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 29,96 azalarak 52 bin 538 ton, benzin türleri ihracatı ise yüzde 36,90 artarak 7 bin 224 ton oldu
PETROL ÜRETİMİ YÜZDE 2,80 ARTTI
Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 2,80 artışla 2 milyon 972 bin 124 ton olarak gerçekleşti.
Havacılık yakıtları üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,55 artarak 488 bin 28 ton, benzin türleri üretimi yüzde 9,57 artarak 398 bin 990 ton oldu. Motorin türleri üretimi ise yüzde 9,72 azalarak 1 milyon 203 bin 133 ton olarak kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN GAZ STOKUNDA SON DURUM
Türkiye'de doğal gaz stok miktarı şubat sonunda 4 milyar 224 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
Doğal gaz stokunun 3 milyar 719 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 504 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulundu.