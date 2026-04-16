Enerjide yerli hamleler sonuç verdi! Petrol ve gaz ithalatı sert düştü

Türkiye, Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, Gabar'da keşfedilen petrol ve son olarak Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi ile Somali'de petrol araması başlatarak enerjiye damgasını vurdu. Enerji Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan adımların sayesinde gerçekleştirilen keşifler ile Türkiye petrol ve gaz ithalatını giderek azaltmaya başladı.

YERLİ KEŞİFLER İTHALATI AŞAĞI ÇEKİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şubat ayına ilişkin yayınlanan rapora göre Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,84 azalarak 3 milyon 512 bin 919 ton oldu. Gaz ithalatı ise doğal gaz ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 azalarak yaklaşık 5 milyar 259 milyon metreküp oldu.

MOTORİN İTHALATINDA SERT DÜŞÜŞ

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 14,08 artarak 2 milyon 559 bin 916 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 30,93 azalarak 702 bin 189 ton oldu. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

LNG İTHALATI ÖNE ÇIKTI

Gaz ithalatının 2 milyar 321 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 938 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

