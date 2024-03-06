Enerjinin geleceği Turkuvaz’da tartışılacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl-Bugünü ve Geleceği Yeniden Tasarlamak' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak forum, sektörün önde gelen iş insanlarının açıklamaları ile devam edecek. Forumda, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı Francesco La Camera konuşma yapacak. Siyaset bilimci, Yayıncı, BRENNUS Enstitüsü Paris- Viyana'da Uzman Ulrike Reisner, Brüksel'in Enerji Rejimini ele alacak. "Yeşil Dönüşüm-Enerji Endüstrisi Dönüşümü Nasıl Gerçekleştirilebilir?" başlıklı panelin moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray yapacak. A Para Yayın Koordinatörü&A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner moderatörlüğünde Yeni Yatırım Alanları ve Yenilenebilir Enerjide Fırsatlar paneli gerçekleştirilecek."Döngüsel Ekonomiye Geçişte Fırsatlar ve Zorluklar: Hidrojenin Rolü" adlı özel oturumda maderatörlüğü Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem yapacak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör moderatörlüğünde, forumun özel konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Dönüşümü Yönetmek' başlığı altında önemli bir konuşma gerçekleştirecek. Forumun ardından "4. Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni" gerçekleştirilecek.