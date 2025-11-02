Enerjisa’dan 445 milyon TL’lik kâr

Enerjisa Enerji, 2025 yılının ilk dokuz ayında 445 milyon TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde zarar eden şirket, özellikle üçüncü çeyrekteki güçlü performansıyla toparlanma sinyali verdi. Şirket, 2024'ün ilk dokuz ayında 5.5 milyar TL zarar açıklamıştı. Şirketin dokuz aylık konsolide satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 163.2 milyar TL oldu. Buna karşılık, satışların maliyetindeki daha yüksek oranlı düşüş sayesinde, brüt kâr yüzde 6,4 artışla 41,6 milyar TL'ye yükseldi. Bu da ticari faaliyetlerden elde edilen karlılığın arttığını gösterdi. Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Yıl sonu yatırım planlarımızı öngördüğümüz aralıkta sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.