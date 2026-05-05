Enflasyon 6 ayın zirvesine çıktı

ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın etkileri enflasyonda ibreyi yukarı çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 4.18 ile yüzde 3 civarında olan beklentilerin üzerinde arttı. Mart ayında aylık enflasyon yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Son 4 yılın en yüksek nisan ayı artışı gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32.37 ile altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise nisanda yüzde 3.17 artarken, yıllık ÜFE de yüzde 28.59 ile 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİMDE

Ana harcama grupları itibarıyla, nisanda bir önceki aya göre en düşük artış yüzde 0.22 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 8.94 ile giyim ve ayakkabı oldu. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.7, ulaştırmada yüzde 4.29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7.99 artış olarak kayıtlara geçti. İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.95, ulaştırmada yüzde 0.73, konutta yüzde 0.9 artış şeklinde oldu.

YILLIKTA EĞİTİM LİDER

Yıllık bazda en yüksek enflasyon yüzde 50.60 ile eğitimde, en düşük enflasyon ise yüzde 9.66 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34.55, ulaştırmada yüzde 35.06, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46.60 artış gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları, gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.72, ulaştırmada 5.66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6.3 yüzde puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan, 19'unda düşüş gerçekleşirken, 8'inde değişim olmadı, 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

EN ÇOK YUMURTA UCUZLADI

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 44.47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 11.14 ile yumurtalar oldu. Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki fiyat artışını, yüzde 19.32 ile hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı ve yüzde 16.9 ile elektrik kategorileri izledi. Fiyat düşüşünde yumurtayı yüzde 1.29 ile buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) yüzde 1.21 ile içecek hazırlamada kullanılan küçük aletler takip etti.





YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14.3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40.3, temel mallarda yüzde 16.5 oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.



KIRA ARTIŞ ORANI % 32.43

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı verilerini açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte nisan ayında kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 32.43 olarak hesaplandı. Buna göre, mevcutta 30 bin TL olan kira 39 bin 729 liraya çıkacak.