Enflasyon beklentilerin altında kaldı

Ortadoğu'daki savaşın baskı yarattığı mart ayı enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 1.94 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30.87 oldu. Yıllık çekirdek enflasyon ise ılımlı bir artışla mart ayında yüzde 29.68 olarak gerçekleşti. Martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 4.52 ile ulaştırma grubunda görüldü. Bunu yüzde 4.36'lık artışla alkollü içecekler ve tütün grubu izledi. Aynı dönemde gıda grubu ise aylık yüzde 1.8 arttı. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32.36 artış, ulaştırmada yüzde 34.35 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42.06 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.25, ulaştırmada 5.45 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6.04 yüzde puan oldu.

ZAM ŞAMPİYONU NE?

TÜİK verilerine göre, mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Evcil hayvan ürünlerinde yüzde 25'i aşan artış dikkat çekerken, yeşil sebzeler ve akaryakıt da ise yükselişte öne çıktı. Buna karşılık balık, küçük ev aletleri ve giyim grubunda fiyatlar geriledi.





YILMAZ: MAL ENFLASYONUNDA İYİLEŞME SÜRÜYOR

Cevdet Yılmaz/Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Aylık enflasyon gelişmelerinde taze meyve ve sebze ile işlenmiş gıda kalemindeki fiyat artışlarının zayıflamasının, gıda fiyatları üzerinde olumlu etkileri görülürken, yıllık temel mal enflasyonunda da iyileşme sürmektedir. Savaşın etkisiyle yaşanan arz şoku kaynaklı enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak ulaştırma fiyatları aylık olarak yükselmiştir. Mart ayında ulaştırma hizmet fiyatlarındaki artışa rağmen, aylık hizmet enflasyonunun artış hızı diğer alt kalemlerdeki iyileşmenin etkisiyle önceki aya göre yavaşlamıştır. Jeopolitik gelişmelerin ekonomimize doğrudan ve dolaylı etkilerini, bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikamız sayesinde dengelemeyi sürdüreceğiz.



ŞİMŞEK: 1 YILDA 16.1 PUAN AZALDI

Mehmet Şimşek/Hazine ve Maliye Bakanı: Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından iklim koşullarında görülen normalleşmenin, 2026 yılında gıda enflasyonu görünümünü desteklemesini bekliyoruz. Yıllık hizmet enflasyonu son bir yılda 16.1 puan azaldı. Hizmetlerdeki dezenflasyon, kira enflasyonundaki düşüş, konut arzını artırmaya yönelik politikalarımız ve eğitimde kural bazlı fiyatlama ile önümüzdeki dönemde daha da belirginleşecek.



KIRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK'IN mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarıyla nisanda kiracılar ve ev sahiplerinin en çok beklediği oran da açıklanmış oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32.82'yi buldu. TÜİK verilerine göre şubatta enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 2.96, yıllık ise yüzde 31.53 olarak açıklanmıştı. Böylece martta kira zam oranı yüzde 33.39 olmuştu.