Enflasyon, faiz, TL ve dolar için dev banka 2026 tahminini açıkladı





DÖVİZ KURU TAHMİNLERİ



Rapora göre 2026 yıl sonunda dolar/TL kuru 52, Euro/TL kuru ise 62,3 seviyesinde gerçekleşecek. Bu, 2026 yılında yaklaşık yüzde 21'lik bir kur artışına işaret ediyor.



ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ



Garanti BBVA Yatırım, 2026 yıl sonu TÜFE enflasyon tahminini yüzde 25, politika faizi tahminini yüzde 32 olarak açıkladı. Ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 4 seviyesinde.