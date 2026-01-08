Enflasyon, faiz, TL ve dolar için dev banka 2026 tahminini açıkladı

Garanti BBVA Yatırım, 2026 yılına ilişkin Finansal Strateji Raporu'nu yayımladı. Rapor, döviz kurları, enflasyon, faiz oranları, borsa ve ekonomik büyümeye dair kritik öngörüler içerdi.
DÖVİZ KURU TAHMİNLERİ
Rapora göre 2026 yıl sonunda dolar/TL kuru 52, Euro/TL kuru ise 62,3 seviyesinde gerçekleşecek. Bu, 2026 yılında yaklaşık yüzde 21'lik bir kur artışına işaret ediyor.
ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ
Garanti BBVA Yatırım, 2026 yıl sonu TÜFE enflasyon tahminini yüzde 25, politika faizi tahminini yüzde 32 olarak açıkladı. Ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 4 seviyesinde.
TÜRK LİRASI'NDA DEĞERLENME SÜRÜYOR
Raporda Türk Lirası'ndaki reel değerlenmenin devam edeceği vurgulandı. Sıkı para politikası neticesinde TL'deki reel faiz, liranın değerlenmesine yol açıyor. 2026 yılında TL'de yüzde 6 reel değerlenme bekleniyor. Bu oran 2025 yılında yüzde 10 seviyesindeydi.
KREDİ NOTU ARTIŞI GÜNDEMDE
Rapor, 2026 yılında Türkiye'nin kredi notunda artış yaşanabileceği değerlendirmesini içeriyor. Moody's, S&P ve Fitch'in mevcut notlarına göre Türkiye, yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bulunuyor.
Kredi notu artışı için ortodoks politikaların devamı, dezenflasyonun sürmesi, TL'de reel değerlenme, döviz rezervlerinin güçlenmesi ve cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması gerekiyor.
MEVDUAT FAİZLERİ VE BORSA TAHMİNİ
Makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle TL mevduat faizlerinin politika faizinin 1-2 puan üstünde kalması bekleniyor. Mevduatın net getirisinin 2026 yılının son çeyreğinde yüzde 25-27 aralığına gerilemesi öngörülüyor.
Borsa tarafında ise BIST 100 endeksi için 16.100 puan hedefi paylaşıldı.