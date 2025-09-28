Enflasyon ne zaman tek haneleri görecek? Cevdet Yılmaz tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir televizyon kanalında ekonomi gündemini değerlendirdi. Enflasyon için tarih veren Yılmaz, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin "önemli bir milli politika" olduğunu kaydetti.

PROGRAMIN ODAĞINDA ENFLASYON VAR

Yılmaz, "Türkiye ekonomisinin gelecek yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP), büyüme, sosyal politikalar, teknoloji ve birçok alanı kapsayan çok boyutlu bir çerçeve sunuyor. Ancak programın odağında enflasyonla mücadele yer alıyor" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON NE ZAMAN TEK HANE OLACAK?

Enflasyonun 2023 yılında yüzde 65 seviyelerinde gerçekleştiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu: 2024 yılında bu oran yüzde 44'e geriledi. OVP çerçevesinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yetkililer, Merkez Bankası'nın tahmin aralığına paralel olarak enflasyonun 24-29 bandında öngörüldüğünü, ancak gıda fiyatları ve eğitim alanındaki artışların etkisiyle bu rakamın biraz yukarı yönlü sapabileceğini ifade ediyor.

2025 yılı için enflasyonun yüzde 20'nin altına düşmesi, 2027 itibarıyla ise tek haneli seviyelere gerilemesi hedefleniyor. Bu da programın ana omurgasını oluşturuyor.

ENERJİDE ÇEŞİTLİLİK MİLLİ POLİTİKA

Türkiye'nin enerji ithalatçısı bir ülke olduğuna dikkat çekilerek, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin uzun süredir devlet politikası olduğu vurgulandı. Bu çerçevede, farklı kaynakların temin edilmesi ve arz güvenliğinin sağlanmasının "önemli bir milli politika" olduğu ifade edildi. Havayolu şirketlerinin uçak alımlarının da planlı bir şekilde yürütüldüğü, bunun doğal süreçlerin bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamalarda, "Burada bir al-ver pazarlığı söz konusu değil. İki ülkenin ticaretini ve yatırımlarını artırması, karşılıklı menfaatlerin hayata geçirilmesi söz konusu" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE 22 YILDA ÜST GELİR GRUBUNA GEÇTİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde Türkiye ekonomisinin kat ettiği mesafeye dikkat çekiliyor. 2002'de 238 milyar dolar milli gelire ve 3.600 dolar kişi başına gelire sahip olan Türkiye, 22 yıllık süreçte kalıcı bir şekilde üst orta gelir grubuna geçti. Şimdi ise OVP hedefleri doğrultusunda yüksek gelirli ülkeler ligine terfi etmenin eşiğinde bulunuyor. Programın ana mesajı, sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahın, fiyat istikrarı ile güvence altına alınacağı yönünde.