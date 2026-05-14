Enflasyon raporu açıklanıyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu bugün İstanbul'da kamuoyuyla paylaşacak. TCMB'den yapılan duyuruya göre Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II"nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde toplantı düzenleyecek. Fiziki katılımla düzenlenecek toplantı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nin internet sitesi ile X ve YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu için ara hedefi yüzde 16, enflasyon tahmin aralığı ise yüzde 15-21 düzeyinde bulunuyor.