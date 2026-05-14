Enflasyon Raporu bugün açıklanacak! Gözler TCMB Başkanı Karahan’ın açıklamalarına çevrildi

İLK ENFLASYON RAPORU

Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu şubat ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. TCMB Başkanı Karahan, 2026 yılı enflasyonunun yüzde 15-21 bandında gerçekleşmesini beklediklerini belirtirken, 2027 sonunda ise enflasyonun yüzde 6-12 aralığına gerileyeceğini öngördüklerini ifade etmişti.

Karahan ayrıca, 2026 ve 2027 yılları için ara enflasyon hedeflerinin sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 seviyelerinde korunduğunu açıklamıştı. 2028 yılı için belirlenen ara hedefin yüzde 8 olduğunu kaydeden Karahan, enflasyonun bu seviyeye indikten sonra orta vadede yüzde 5 civarında dengelenmesinin hedeflendiğini vurgulamıştı.

Enflasyonda düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası yaklaşımının devam edeceğini dile getiren Karahan'ın açıklamalarının ardından, nisan ayına ilişkin veriler de dikkat çekmişti. Son verilere göre enflasyon nisanda aylık yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda yüzde 32,37 seviyesine çıktı.

