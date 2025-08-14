Enflasyon tahminlerinde ara hedef dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon sunumu sırasında enflasyon tahminlerinde yeni bir strateji geliştireceklerini açıkladı. Karahan, ara hedef uygulamasına geçileceğini ifade ederek "Enflasyon tahminlerimizin yanı sıra rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimiz ara hedeflerimizle karşınıza çıkacağız" dedi.

NEDEN DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ?

TCMB Başkanı sunumu ardından gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada değişikliğin nedenini şu sözlerle açıkladı:

Bugüne kadarki iletişimde ara hedefler aynı zamanda tahmin görevi de görüyordu. Aynı şeye tekabül ediyordu. Ama enflasyonda hem veri oynaklığı hem belirsizlik yüksek. Zaman zaman tahminleri revize etmemiz gerekiyordu. Tahminle hedef aynı şey olunca tahminin revize edilmesi aynı zamanda hedefin de revize edilmesi anlamına geliyordu ve bu para politikası iletişimini zorlaştırıyordu.

ÇOK UÇ GELİŞMELER OLMADIKÇA DEĞİŞMEYECEK

Dolayısıyla bu ikisini bu toplantıdan itibaren ayırmaya karar verdik. Ara hedefleri bu rapordan itibaren belirledik. Çok uç gelimeler olmadıkça değiştirmeyi düşünmüyoruz. Yıl içinde enflasyon raporlarında tahminleri güncelleyeceğiz. Muhasebeyi yılın en sonunda hedefimiz şu kadardı ama yıl sonu enflasyonu bunun altında ya da üstünde gerçekleşti diyeceğiz. Ne kadar sapma olursa olsun bunun hesabını şeffaf bir şekilde vereceğiz.