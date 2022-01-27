Enflasyon Türkiye gündeminden kalkacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
(TCMB) yılın ilk enflasyon raporunu ve 'Liralaşma Stratejisi'ni açıkladı. 2022 yıl sonu için yüzde 11.8 olan enflasyon tahmini, 11.4 puan artışla yüzde 23.2'ye yükseltildi. 2023 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 7'den 8.2'ye çıktı. TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TL'yi öncelikleyen stratejiyle cari dengenin fazla vereceğini, uzun dönemde fiyat istikrarının sağlanacağını, enflasyonun tek haneye ineceğini söyledi. Kavcıoğlu, "Türkiye'nin gündeminden enflasyon kalkacak" dedi. Kavcıoğlu, dezenflasyon sürecinin hızlı bir şekilde başlayacağını belirtti.
LİRALAŞMA STRATEJİSİ
TL'yi öncelikleyen 'Liralaşma stratejisi' uyguladıklarını anlatan Kavcıoğlu, yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla, Türk Lirası'nın sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşım oluşturulduğunu söyledi. Kavcıoğlu, "Hazine
ve Maliye Bakanlığı'nın tamamlayıcı ürünüyle döviz kurlarında oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarının önü alındı. Fonlama miktarı, kullanılan araçlar, dağılım, vade ve teminat yapısı gibi likidite yönetiminin unsurları önem arz ediyor. APİ ve swap işlemlerinin büyüklüğü, fonlamadaki payları, imkân bazında dağılımı ve teminatlandırma yapısı 'Liralaşma stratejisi' kapsamında gözden geçirilmektedir" diye konuştu.
5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Kur korumalı TL mevduat hesabının 209 milyar liraya ulaştığını söyleyen Kavcıoğlu, "Bir ay geçti. Bu sürenin çoğu bankaların sistemlerini oluşturma noktasında geçtiği için sisteme dahil olmaları gecikti. Esas hızlanma bundan sonraki süreçte olacak. Döviz Tevdiat Hesapları
'ndan çözülmede 5 milyar dolara yaklaştık. Bu rakamın yükseleceğini düşünüyorum" dedi.
1-2 ÜLKEYLE DAHA SWAP YOLDA
BIRLEŞIK Arap Emirlikleri ile 5 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldığını hatırlatan Kavcıoğlu, "1-2 ülkeyle bu anlamda görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce hem Çin
ile hem Kore
ile swap anlaşmaları imzalamıştık" ifadelerini kullandı.
BANKALAR GEREKENİ YAPSIN
BANKALAR için maliyetlerin düştüğüne dikkat çeken Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bankalara yönelik eleştirisini destekleyen ifadeler kullandı. Kavcıoğlu, "Türkiye Ekonomi Modeli'nde TCMB olarak üzerimize düşen düşük maliyetli finansman konusunda gereğini yapıyoruz. Sadece TCMB'nin sağladığı imkânlar bu işe yetmez, bütün bankacılık sektörünün de bu işe girmesi lazım, daha düşük oranda kredileri finanse etmeleri gerekiyor. Bankanın ortalama maliyetleri yüzde 16-17 civarında. Bu maliyetlerle yüzde 30'larda kredi vermeleri doğru değil. Bankalarla görüşüyoruz, gerekli adımı atacaklardır. Kur korumalı enstrümanda yavaş davranan bankalar var. Bankacılık sektörü kaynaklarında maliyet düşüyor, vade uzuyor" dedi.
MERKEZ BİR KURUŞ SATMADI
KAVCIOĞLU, 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla vatandaşların kur korumalı TL mevduat ürününe büyük bir teveccüh gösterdiğini belirterek, "O gün Merkez Bankası
tek kuruş satmamıştır. Bireyseller, kurumsallar yurtdışı yaklaşık 2 milyar 250 milyon dolar satış gerçekleştirmiştir. Bu konudaki spekülasyonları doğru bulmuyorum" dedi. Kavcıoğlu, bankanın rezervlerindeki azalışın ise BOTAŞ'ın ihtiyacından kaynaklandığını söyledi. Kavcıoğlu, iç borçlanmada da dövizle borçlanmanın söz konusu olmayacağını vurguladı.
2022'DE CARİ DENGE FAZLA VERECEK
CARİ işlemler dengesindeki iyileşmenin, dış finansman ihtiyacını azaltacağını, ülke risk primini olumlu etkileyeceğini anlatan Kavcıoğlu, "Altın ve enerji dışarıda bırakıldığında cari dengedeki iyileşme sürüyor. Cari dengenin 2022'de fazla vereceğini öngörüyoruz" dedi. Yıllık kredi büyümesinin yüzde 13.8 seviyesine gerileyerek, ılımlı bir seyir izlediğini anlatan Kavcıoğlu, "2021 yıl sonu kur etkisinden arındırılmış ticari ve tüketici kredisi büyüme hızları sırasıyla yüzde 10.9 ve 20.2 düzeyinde gerçekleşti" diye konuştu.
YATIRIM HARCAMALARI ARTIYOR
GEÇEN yıl üçüncü çeyrekte Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında net ihracatın yıllık büyümeye en fazla katkı yaptığı ülkeler arasında yer aldığını belirten Kavcıoğlu, "Anket verileri, firmaların gelecek için yatırım harcamalarını artırmayı planladığına işaret ediyor" diye konuştu. Kavcıoğlu, istihdam görünümündeki iyileşmenin ve iş gücü piyasasındaki olumlu seyrin sürdüğünü belirterek, "4'üncü çeyrekte sanayi istihdamı güçlü seyreden ihracatın desteğiyle, hizmet istihdamı ise turizmdeki olumlu seyirle artış kaydetti. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.