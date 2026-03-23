Enflasyon ve faiz kararları etkilenecek

ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı savaşla tetiklenen enerji krizinin, küresel ekonomide enflasyonist baskıları artırması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, başta Asya olmak üzere küresel ticaret açısından risk yaratırken, Körfez ülkelerinde ciddi gelir kayıplarına yol açıyor. Savaşın başladığı günden bu yana Dubai emlak endeksinde yaklaşık yüzde 26, Katar emlak endeksinde yüzde 7 düşüş görülürken, Dubai finansal market endeksi de yaklaşık yüzde 15 geriledi.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI
Emtia piyasalarında bu hafta, Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji arzı ve taşımacılık hatları üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler ile ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Fed'in faiz patikasına yönelik beklentiler fiyatlamaları şekillendirdi. ABD'de şubatta tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0.3, çekirdek enflasyon ise 0.2 arttı. Fed politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bırakırken, ECB, BoE ve BoJ da faizleri değiştirmedi. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna yönelik mesajlar, faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Kamu Özel Sektör İşbirliği Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın da, savaşın Körfez Bölgesi'ndeki yatırım ortamına ciddi zarar verdiğini belirterek, önümüzdeki dönemde uluslararası yatırımcıların bu ülkelere ilgisinin azalacağını söyledi.