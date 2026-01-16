Enflasyonda düşüş genele yayıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York'ta uluslararası yatırım bankaları ve finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen toplantılarda yatırımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yaptı. Enflasyonun ana eğiliminin son aylarda gerilediğini ifade eden Karahan, enflasyon beklentilerindeki düşüşte hanehalkı ve firmaların beklentilerindeki iyileşmenin öne çıktığını bildirdi.

KATILIK AZALACAK

Gıda enflasyonunun yılın ilk aylarında yeniden yükselebileceğini kaydeden Karahan, kira enflasyonundaki gevşeme ve özel okullara yönelik düzenlemelerin hizmet enflasyonundaki katılığı azaltacağını vurguladı. Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığını vurgulayarak, gıda enflasyonunun 2025'in ikinci yarısında bir miktar oynaklığa yol açtığını aktardı.

2 AY DALGALANABİLİR

Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin fiyatlama davranışlarını desteklediğini ifade eden Karahan, "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir ancak hizmetlerde daha düşük katılık 2026 yılında dezenflasyonu destekleyecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri dikkate alarak ara hedeflerle uyumlu biçimde, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.