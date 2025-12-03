Enflasyonda gözler saat 10.00’da! TÜİK’te Kasım ayı TÜFE istatistiklerini açıklayacak

Memur, emekli ve asgari ücret başta olmak üzere birçok kalemi etkileyecek olan enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kritik verilere çevrildi.

TÜM DİKKATLER SAAT 10.00'DA

TÜİK, Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine ilişkin istatistikleri bugün saat 10.00'da açıklayacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket ile ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Ekonomistler Kasım ayı için yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e inmesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu.