Engelli otoparkına ceza katlanacak

Giriş Tarihi: 24.10.2025

ZÜBEYDE YALÇIN
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürü Murat Baştor'u dinledi. Baştor, "Engelli otoparkı ve kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik denetim çalışmaları ilgili birimlerle koordineli bir şekilde devam etmekte. Bu kapsamda, 2022 Nisan ve 2025 Mart döneminde bu konuda yaklaşık 3 milyon denetim yapılmış ve 1.5 milyon adet cezai işlem uygulandı" dedi. Komisyon, engellilere ayrılan yerlere park edenlere uygulanan 1.986 liralık cezanın 5-6 kat arttırılması için çaba harcayacak.
