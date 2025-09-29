Enpara’da IBAN ve Swift sistemi krizi! Yüzbinlerce müşteri büyük mağduriyet yaşadı: Ödeme almak isteyenler...

Dijital bankacılık uygulaması adı altında QNB çatısı altında kurulan Enpara, gerekli faaliyet izinlerinin alınmasının ardından 27 Eylül 2025 tarihi itibarıyla tamamen bağımsız bir banka haline dönüştü.

QNB'den ayrılarak bağımsız bir banka haline gelen Enpara'da müşterilerin IBAN adresi 27 Eylül itibarıyla tamamen değişti. Banka, eski IBAN adresine gönderilen ödemelerin 90 gün boyunca yeni hesaplara aktarılacağının sözünü verse de, yüz binlerce kullanıcı hesaplarına yapılan para transferlerinin iade edildiğini belirterek şikayette bulundu.

PARA TRANSFERİ TEKER TEKER İADE EDİLİYOR

Geçiş işleminin ardından kullanıcılar, Enpara'da sahip oldukları IBAN adreslerine veda ederken, milyonlarca müşteri için tanımlı yeni IBAN adresleri oluşturuldu. QNB tarafından yapılan açıklamada, mağduriyetlerin önüne geçebilmek için 90 gün boyunca eski IBAN adresine gönderilen ödemelerin, doğrudan yeni oluşturulan IBAN adreslerine yönlendirileceği belirtilse de, 27 Eylül'de yaşanan taşınma sürecinin ardından para transferleri teker teker iade edilmeye başladı.

SWIFT SİSTEMİNDE DE SORUN

Bu durum, ödeme almayı bekleyen binlerce kullanıcının mağduriyet yaşamasına neden olurken, bankanın transfer sürecinde ortaya çıkan bir önemli sorun da SWIFT sisteminde görüldü.

Technopat'te yer alan habere göre, Enpara'nın, hesap taşıma sürecinde SWIFT sistemine kayıt işlemlerini tamamlamadan yeni hesapları devreye aldığı ortaya çıktı. Bu nedenle yurt dışından ödeme almak isteyen kullanıcılar bekledikleri transferleri teslim alamıyor. Yeni IBAN ve SWIFT bilgilerini ticari ortaklarıyla paylaşan müşteriler, bankacılık sisteminde böyle bir SWIFT hesabının bulunmadığına dair hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Bu durum özellikle ihracat yapan işletmelerde ve serbest çalışanlarda ciddi kayıplara neden olabiliyor.