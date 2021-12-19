Enquire.ai platformu 5.5 milyon dolar yatırım aldı

GlobalWonks
, dünyanın önde gelen yapay zeka destekli platformu Enquire.ai adı altında yeniden markalaştı. Enquire.ai olarak gerçekleştirilen ilk A Sergisi fonlama turunda da hızlı büyüme yolculuğunu sürdüren platform, Uzabase liderliğinde Teneo Ventures ve Blu Ventures'ın yanı sıra sektörün önde gelen melek yatırımcılarının da desteğini alarak 5.5 milyon dolarlık bir fon sağladı.
Finans kurumlarından Fortune 100
şirketlerine kadar çok sayıda endüstriye destek veren platform, uzman görüşlerini hızlı ve gerçek zamanlı olarak aktarmasıyla rakiplerinin önüne geçiyor.
POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIYOR
Enquire.ai'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su Cenk Sidar
, "Enquire.ai, kendisini şirketlere bilgiyi en verimli şekilde kullanmaları konusunda yardımcı olmaya adıyor. Bu marka değişikliği, kuruluşların kurum içi veya dışından uzman görüşlerinden yararlanması için, yapay zeka destekli en yeni teknolojiyi kullanarak işletmelerin ve profesyonellerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmamızı sağlıyor" dedi.
Finans kurumlarından Fortune 100 şirketlerine kadar çok sayıda endüstriye destek veren platform, uzman görüşlerini hızlı ve gerçek zamanlı olarak aktarmasıyla rakiplerinin önüne geçiyor.
POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIYOR
Enquire.ai'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su Cenk Sidar, "Enquire.ai, kendisini şirketlere bilgiyi en verimli şekilde kullanmaları konusunda yardımcı olmaya adıyor. Bu marka değişikliği, kuruluşların kurum içi veya dışından uzman görüşlerinden yararlanması için, yapay zeka destekli en yeni teknolojiyi kullanarak işletmelerin ve profesyonellerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmamızı sağlıyor" dedi.