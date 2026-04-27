Haberler Ekonomi Haberleri EPDK 2025’te 12 bin lisans verdi
Giriş Tarihi: 27.04.2026

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), geçen yıl elektrik, petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve şarj hizmeti piyasalarına verdiği lisans sayısı, önceki yıla göre yüzde 13.8 artarak 11 bin 891 oldu. Elektrik piyasasındaki lisans işlemleri, 2024'e kıyasla yüzde 0.5 artarak 1393'e çıktı. Aynı dönemde lisanslı elektrik üretim kapasitesi yüzde 105 artarak 5 bin 229 megavata ulaştı. Geçen yıl petrol, doğal gaz ve LPG piyasalarında toplam 10 bin 448 lisans verildi. Bunun 8 bin 291'i petrol, 2 bin 74'ü LPG ve 83'ü doğal gaz alanındaydı. Petrol piyasasında lisans sayısı 2024'e göre yüzde 35.8 arttı, en fazla lisans 7 bin 906 adetle bayiliklere verildi.

