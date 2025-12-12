EPDK, 5 şirketin proje ruhsatlarını iptal etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve güneş enerjisi santrallerinin (GES) büyük ölçekli depolama üniteleriyle kurulmasına imkan tanıyan düzenlemelerin ardından 19 Kasım 2022'de başvurular alınmaya başlanırken, bu kapsamda toplam 33 bin megavat kapasite için önlisans verildi.

Bu çerçevede yatırımcıların, kurulu güce bağlı olarak 30 ila 36 ay arasında değişen önlisans süresi içinde gerekli izin ve onayları tamamlayarak üretim lisansı başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Önlisans süresini tamamlayan yatırımcılar, üretim lisansı aşamasına geçerek sahada yatırıma başlarken, 29 megavat kurulu gücündeki ilk depolamalı GES de işletmeye alınarak üretime geçti.

Bu süreçte yükümlülüklerini tamamlayamayan proje sahipleri, gerekçeleriyle birlikte süre uzatımı talebiyle EPDK'ye başvururken, söz konusu talepler Kurum tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılmaya başlandı. Bu kapsamda 33 bin megavat gücündeki 678 önlisansı yakından izleyen EPDK, gerekli ilerlemeyi göstermeyen şirketlere ait projelere ilişkin süre uzatımı başvurularını reddetti.

Buna göre, Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ'nin Çanakkale'deki 50 megavat elektrik (MWe) gücündeki RES projesi, Powergy Elektrik Enerjisi Üretim AŞ'nin Edirne'deki 23,9 MWe gücündeki GES projesi, YBT Enerji Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bilecik'teki 20 MWe gücündeki GES projesi, Call Enerji AŞ'nin Ankara'daki 50 MWe gücündeki GES projesi ile Ral Enerji AŞ'nin Manisa'daki 24 MWe gücündeki RES projesine ait önlisanslar geçersiz kılındı. Böylece toplam 168 megavat kurulu güce sahip 5 önlisans iptal edilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 29 megavatlık depolamalı GES'in işletmeye alındığını, 611 megavatlık depolamalı yatırımın ise üretim lisansı aldığını hatırlatarak, bugün sahada yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım bulunduğunu, bu tutarın ilerleyen süreçte 20-25 milyar dolar seviyesine ulaşacağını ifade etti.

Depolamalı yatırımların Türkiye'nin enerji dönüşümünün omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji, hedeflerimize ulaşmak için vazgeçilmezdir. Bu kapsamda tüm önlisans sahibi yatırımcıların gecikmeksizin yükümlülüklerini yerine getirmesini, projelerin de hızla sahaya yansımasını bekliyoruz. Kimsenin Türkiye'ye vakit kaybettirmeye hakkı yok. İzin süreçlerini aksatan, sektörümüze zaman kaybettiren ve gerçek bir yatırım iradesi ortaya koymayan şirketlere asla müsamaha göstermeyiz. Bugün aldığımız kararın, önlisans sahibi tüm yatırımcılara net bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte ağır davranan, bahane peşinde koşan, gerekli sorumluluğu almayan kaybeder."