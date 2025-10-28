EPDK, dört bölgede avans ödemelerini erteledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık 2026'ya kadar Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ve bu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketleri ile depremden etkilenen bölgelerdeki OSB'lerin doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu tedarikçilerin yükümlü olduğu avans ödeme bedellerinin, ilgili fatura dönemine ilişkin son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

Ayrıca avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca ilgili piyasa işletmecisi ya da katılımcısına temerrüt faizi uygulanmaması kararlaştırıldı.

Karar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.