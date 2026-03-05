EPDK yönetmeliğinde değişiklik: Enerji projeleri için kamulaştırma yolu açıldı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 5.03.2026 09:20

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülen taşınmaz temini işlemlerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre; yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim faaliyetleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla, önlisans veya lisans sahibi şirketlerin talebinin uygun görülmesi halinde Kurul tarafından acele kamulaştırma kararı alınabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim faaliyetleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla, önlisans veya lisans sahibi şirketlerin talebinin uygun görülmesi halinde Kurul tarafından acele kamulaştırma kararı alınabilmesine karar verildi.

Ayrıca, Taşınmaz Temini İşlemleri hakkındaki yönetmeliğin 10'uncu maddesindeki "tesisler için gerekli olan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

