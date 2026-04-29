EPDK’dan elektrik piyasasına yeni düzenleme: Lisans, yaptırım ve marka kuralları değişti

Yeni düzenleme kapsamında, "eskisinin devamı" niteliğinde verilen lisanslar için ilave yaptırım şartı getirildi. Belirlenen yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmemesi durumunda ilgili şirketlere yaptırım uygulanacak. Ayrıca ön lisans sahibi şirketler de ilk kez açık şekilde yaptırım kapsamına alındı.

Elektrik piyasasında marka ve unvan kullanımına yönelik önemli kısıtlamalar da getirildi. Buna göre, görevli tedarik şirketleri dışındaki firmaların dağıtım bölgelerinin adlarını unvanlarında kullanmaları ve aynı marka ya da logoyu paylaşmaları yasaklandı. Bu düzenleme, toplayıcı lisansı bulunan şirketleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Öte yandan yeni düzenleme, bazı mali ve cezai yükümlülüklerde sadeleşme sağladı. Lisans tadili, ortaklık yapısındaki değişiklikler ve bildirim süreçlerinde uygulanan katlı bedeller kaldırıldı. İzinsiz pay devri ya da gecikmeli başvurular için uygulanan üç kat lisans bedeli ve artan ücret mekanizmaları da yürürlükten çıkarıldı. Aynı şekilde birleşme ve bölünme işlemleri ile ÇED süreçlerinde süre aşımına bağlı ek mali yaptırımlar da kaldırılan uygulamalar arasında yer aldı.

Yeni kurallarla birlikte, unvan ve marka ayrımına ilişkin yükümlülükler için şirketlere geçiş süresi tanındı. Mevzuata aykırı durumda olan firmaların en geç 31 Aralık'a kadar uyum sağlaması gerekecek.

Düzenleme ayrıca, geçmişte yükümlülüklerini yerine getirmemiş ancak henüz yaptırıma tabi tutulmamış şirketler için yeni bir değerlendirme süreci öngörüyor. Genel olarak bu adımın, elektrik piyasasında daha açık kurallar ve dengeli bir yaptırım sistemi oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor.

