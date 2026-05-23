EPDK’dan enerji piyasası yönetmeliğinde erteleme kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji ve çevresel piyasalarda şeffaflığın artırılması ile piyasa bozucu davranışların önlenmesine yönelik yönetmeliğin yürürlük tarihini erteledi.

Konuya ilişkin "Enerji Piyasalarında ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 2027 OLDU

Düzenlemeye göre, daha önce yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelik artık 1 Ocak 2027 tarihinde uygulanmaya başlanacak.

Söz konusu yönetmelik;

enerji piyasalarında şeffaflığın artırılması,

piyasa manipülasyonlarının önlenmesi,

rekabet ortamının korunması,

piyasa katılımcılarının görev ve sorumluluklarının belirlenmesi

amacıyla hazırlanmıştı.

HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Yönetmelik;

elektrik,

doğal gaz,

çevresel piyasalar,

enerji ticareti faaliyetleri

gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket ve piyasa katılımcılarını kapsıyor.

Düzenleme ile enerji piyasalarında yapılan işlemlerin: güvenilir, adil, şeffaf, rekabetçi, istikrarlı şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

ERTELEME NE ANLAMA GELİYOR?

Kararın, sektör oyuncularına yeni kurallara uyum için ek süre tanımayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Özellikle enerji ticareti yapan şirketlerin:

veri paylaşımı,

raporlama yükümlülükleri,

piyasa davranış kuralları,

denetim süreçleri

gibi alanlarda teknik altyapılarını ve uyum süreçlerini tamamlamaları için ek zaman kazanacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, düzenlemenin Avrupa'daki enerji piyasası şeffaflık uygulamalarına benzer bir çerçeve oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör