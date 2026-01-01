EPDK LNG (sıvılaştırılmış gaz) lisans bedellerini açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

LNG LİSANS BEDELİ BELLİ OLDU

Buna göre, sıvılaştırma lisansı sahiplerinin lisans alma bedeli 4 milyon 462 bin 500 lira, lisans tadil bedeli 92 bin 200 lira, lisans suret çıkarma bedeli 19 bin 200 lira, lisans yenileme bedeli 2 milyon 231 bin 300 lira (ilgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin yüzde 50'si), yıllık lisans bedeli de sıvılaştırılan kilovatsaat başına 0,0005 kuruş olarak belirlendi.