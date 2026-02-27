Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri EPDK'den enerjide acele kamulaştırılma kararı
Giriş Tarihi: 27.02.2026 08:55 Son Güncelleme: 27.02.2026 08:57

EPDK'den enerjide acele kamulaştırılma kararı

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre doğal gaz tesisinin yapımı kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA
EPDK’den enerjide acele kamulaştırılma kararı
  • ABONE OL

Rize'de kurulacak RMS-A doğal gaz tesisinin yapımı kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Fındıklı ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla, Aksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 205 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
EPDK'den enerjide acele kamulaştırılma kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz