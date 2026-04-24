EPDK’ya 165 binden fazla şikâyet: Elektrik kesintileri açık ara zirvede

Rapora göre, 2025 yılında CİMER dahil tüm kanallar üzerinden Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'na (EPDK) toplam 165 bin 421 şikâyet iletildi. Şikâyetlerin yüzde 71,7'sini oluşturan 118 bin 673 başvuru ile elektrik sektörü ilk sırada yer aldı. Elektriği, 38 bin 832 başvuru ve yüzde 23,5 oranla doğal gaz takip etti.

Petrol sektörü 2 bin 147 şikâyetle üçüncü sırada bulunurken, araç şarj hizmetleri bin 24 başvuru ile dördüncü oldu. LPG 430 şikâyet ve yüzde 0,3 pay ile listenin sonunda yer aldı.