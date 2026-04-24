EPDK’ya 165 binden fazla şikâyet: Elektrik kesintileri açık ara zirvede

Rapora göre, 2025 yılında CİMER dahil tüm kanallar üzerinden Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'na (EPDK) toplam 165 bin 421 şikâyet iletildi. Şikâyetlerin yüzde 71,7'sini oluşturan 118 bin 673 başvuru ile elektrik sektörü ilk sırada yer aldı. Elektriği, 38 bin 832 başvuru ve yüzde 23,5 oranla doğal gaz takip etti.
Petrol sektörü 2 bin 147 şikâyetle üçüncü sırada bulunurken, araç şarj hizmetleri bin 24 başvuru ile dördüncü oldu. LPG 430 şikâyet ve yüzde 0,3 pay ile listenin sonunda yer aldı.
KESİNTİLER BAŞLICA SORUN
Elektrik piyasasında en fazla şikâyet, yüzde 44,4 ile enerji kesintilerinde yoğunlaştı. Voltaj dalgalanmaları yüzde 8,7 ile ikinci sırada yer alırken, yatırım ve ilk bağlantı süreçlerine ilişkin başvuruların oranı yüzde 8,4 olarak kaydedildi.
DOĞAL GAZDA BAĞLANTI PROBLEMİ
Doğal gaz sektöründe ise toplam 38 bin 832 şikâyet işleme alındı. Bu alanda en fazla başvuru, yüzde 52 ile bağlantı ve servis hatlarına ilişkin oldu. Servis kutusuna yönelik şikâyetler ise yüzde 7 oranıyla ikinci sırada yer aldı.