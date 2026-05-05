Haberler Ekonomi Haberleri EPİAŞ'a yeniden yapılanma yetkisi
Giriş Tarihi: 5.05.2026 09:03

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) yönetimine, teşkilat yapısını yeniden düzenleme yetkisi tanındı.

AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "EPİAŞ Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EPİAŞ yönetimi, şirket faaliyetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesini sağlamak kaydıyla mevcut direktörlüklerin işleyişini aksatmadan yeni direktörlükler kurabilecek, mevcut birimleri birleştirebilecek, bölebilecek veya isimlerini değiştirebilecek.

Düzenleme, direktörlük teşkilatının yeniden kurgulanması ve bu kapsamda ünvanların serbestçe belirlenmesine de imkan tanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

