Epstein’le ilişkisi eski ABD hazine bakanının kariyerini gölgeledi

Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers'ın, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile geçmişteki bağlantıları akademik kariyerinde yeni bir kırılmaya yol açtı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) Başkanı James Poterba tarafından kurum içi yazışmada Summers'ın artık NBER üyesi olmadığı bildirildi.

NBER ÜYELİĞİ RESMEN SONA ERDİ

Kararın, kurum bünyesinde oluşturulan geçici bir komitenin yaptığı değerlendirme sonucunda alındığı belirtildi. Komite, Summers'ın geçmişteki tutum ve ilişkilerini inceleyerek "araştırma görevlisi" unvanının kaldırılmasını önerdi.

EPSTEİN BAĞLANTISI YENİDEN GÜNDEMDE

Summers'ın Epstein ile olan ilişkisi son yıllarda akademik çevrelerde sık sık tartışma konusu oldu. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yayımlanan belgeler, Epstein'ın 2008 yılında aldığı mahkumiyet kararının ardından da iki isim arasındaki temasın sürdüğünü ortaya koymuştu.

Summers'ın Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine doğrudan dahil olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmasa da, bu ilişki kamuoyunda ve akademik çevrelerde ciddi eleştirilere neden oldu.

Son dönemde Summers'ın akademik ve kurumsal dünyadaki konumu zayıflamış durumda. ABD'nin önde gelen ekonomi kuruluşlarından Amerikan Ekonomi Derneği (AEA) daha önce Summers hakkında ömür boyu yasak kararı almıştı.

Summers ayrıca geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, akademik yılın sonunda Harvard Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

ETİK TARTIŞMALAR KARİYERİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

NBER Başkanı James Poterba'nın "Artık NBER üyesi değildir" ifadesiyle duyurduğu karar, kurum içinde yürütülen etik inceleme sürecinin ardından alındı.

Herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmamasına rağmen Summers'ın Epstein ile geçmişte kurduğu yakın ilişki, yıllardır sürdürdüğü akademik ve kurumsal pozisyonları üzerinde ağır bir baskı oluşturmaya devam ediyor.