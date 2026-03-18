Eşel mobil olmasaydı mazot 83 TL olurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD-İsrail-İran hattındaki çatışmaların küresel enflasyon ve tedarik zinciri üzerindeki ağır faturasını açıkladı. Brent petrolün yüzde 40, doğalgazın yüzde 56 arttığı bu dönemde Türkiye'nin "eşel mobil" sistemiyle vatandaşı koruduğunu söyledi. Eşel mobil sisteminin fiyatlara etkisini açıklayan Şimşek, "Petrol fiyatlarındaki bu yükselişle 83 lira 10 kuruş olacak olan mazot fiyatı, eşel mobil sayesinde şu an 67 lira 10 kuruş. Benzinde de bugün itibarıyla fiyat 62 lira 30 kuruş, halbuki biz bu eşel mobili devreye almasaydık 71 lira 11 kuruş olacaktı. Bunu niye yaptık? Tabii ki vatandaşımıza yansımalarını sınırlamak istedik. Bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Kalıcı olursa bu sürdürülebilir değil" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan benzin fiyatlarında 2.17 liralık bir artış yine gündeme gelirken bunun yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanacak.