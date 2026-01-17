Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pist yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 20 milyondan 30 milyona yükseltileceğini açıkladı. Yeni yatırımların Ankara'nın havacılıkta bölgesel bir merkez hâline gelmesi açısından önemli olduğunu belirten Uraloğlu, 58 olan havalimanı sayısının 60'a çıkarılacağını, dış hatlarda 356 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini ve uçak sayısının 800'e yükseldiğini söyledi. Projenin 25 yıllık yap-işletdevret modeliyle gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, bu sayede kamuya 10 milyon euro katkı sağlandığını ifade etti.