Eski uçak koltuğundan okul çantası yaptı

Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'nın (THY) iştiraki Teknik A.Ş. anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., kullanım ömrünü tamamlayan uçak koltuk kumaşlarını, okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürdü.

DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Şirketin çalışanlarının gönüllü olarak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü şirketin kendi tekstil atölyelerinde gerçekleştirildi. Üretilen çantalar ve kırtasiye malzemeleri, Kilis'te 2023 yılındaki depremden etkilenen iki okulun öğrencilerine dağıtıldı. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "THY Teknik A.Ş. olarak deprem bölgelerine destek olmayı insani ve toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kullanımdan kaldırılmış uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de n çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.