Eskişehir’e nadir tesis kuruluyor

Çin'deki Bayan Obo sahasındaki 800 milyon ton nadir toprak elementleri (NTE) rezervinin ardından 694 milyon ton ile dünyanın en büyük ikinci rezervi Eskişehir Beylikova'da keşfedilirken, bölgede endüstriyel tesis kurmak için de son aşamaya gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu sene içerisinde endüstriyel tesisin temelini atacağız. 2-3 yıl içerisinde üretime geçeceğiz" diye konuştu. Türkiye, Eskişehir'de keşfettiği NTE rezervlerini ekonomiye kazandırmak için harekete geçerken bu kapsamda bölgede yıllık 570 bin ton NTE saflaştıracak bir endüstriyel tesis kurulacak. NTE'ler konusunda süren çalışmaları SABAH'a değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kurulacak tesis ile yüzde 99 saflaştırma kabiliyeti elde etmeyi hedefliyoruz. Kuracağımız endüstriyel tesis yatırımını 1-1.5 senede geri döndürecek. Yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım olacak ve ondan sonra da her yıl ülkemizin ekonomisine değer katacak bir tesis olacak. Ama bunu daha katma değerli hale getirebilmek, yüksek teknoloji dediğimiz rafinaj kabiliyetine sahip olmak için işbirliği söz konusu olabilecek. Bu alanda Çin açık ara önde. Farklı ülkelerde değişik düzeylerde çalışmalar var. Bizim de Çin'le görüşmelerimiz var. Onun dışında Avustralya, Avrupalı şirketler, Kanada, Güney Afrika bunlarla da yoğun bir temasımız var" diye konuştu.