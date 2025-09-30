Esnaf birleşti e-ticaret platformu kuruyor

E-ticaret ve yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyondan bunalan esnaf, yeni bir çözüm buldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde e-ticaret platformu kurulmasına karar verildi. Böylece, tüm esnaf ve sanatkârlar tek bir çatı altında toplanacak, diğer e-ticaret sitelerine kıyasla düşük komisyon oranlarıyla ürünlerine pazar bulabilecek. Tüm esnaf ve sanatkârların yeni kurulacak www. esnafpazar.com ve www.esnafyemek.com sitelerine geçişleri sağlanacak. Kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanan platformlardan www.esnafpazar.com sitesi, esnafın düşük komisyon oranları, ücretsiz sponsorluk ve kampanyalar oluşturabildiği online e-ticaret pazaryeri olacak. Bu platformda satıcılar, ürünleri öne çıkarma mekanizmalarını da para vermeden kullanabilecek.

ESNAF REHBERİ İNTERNETTE

www.rehberegir.com sitesi üzerinden de müşteriler eğitimden sağlığa, kiralama hizmetlerinden tamir ustalarına kadar faaliyet alanlarına göre aradığı esnafı bulabilecek, esnaf da kendini tanıtabilecek, müşteri çekmek için kampanya düzenleyebilecek. Vatandaşlar, araçla transferden temizlik hizmetleri ve tatil turlarına kadar en uygun fiyatlara rehber sitesi üzerinden ulaşabilecek.

KOMİSYONSUZ YEMEK SİPARİŞİ

www.esnafyemek.com ise restoran ve benzeri işletmelerin komisyonsuz hizmet verebildiği yemek sipariş platformu olarak faaliyet gösterecek. Bu şekilde yemek platformlarının aldığı komisyonların, yemek fiyatlarına yansımasının önüne geçilmeye çalışılacak. Protokol kapsamında esnaf ve sanatkârlar platformlara herhangi bir ücret ödemeden kayıt olabilecek, kendi mağazalarını açabilecek

GÜVENLİ ÖDEME ALTYAPISI

Sanal mağaza altyapısına sahip olacak internet sitelerinde, büyük platformlarda olduğu gibi güvenli ödeme sistemi kullanılabilecek. Ayrıca internet sitelerinde kargo gibi lojistik hizmetlerle entegrasyon sağlayan hizmetlerin yanı sıra müşteri profili ile ilgili bilgi de sağlanacak. Bu kapsamda e-ticaret yapan esnaflar; satış raporları, müşteri davranış analizleri ve performans ölçümleri gibi temel raporlama araçlarına yine ücret ödemeden ulaşabilecek.