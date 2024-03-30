Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Esnaf Ramazan Bayramı’nda 60 milyar lira ciro bekliyor
Giriş Tarihi: 31.3.2024

Esnaf Ramazan Bayramı’nda 60 milyar lira ciro bekliyor

Esnaf Ramazan Bayramı’nda 60 milyar lira ciro bekliyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor" ifadesini kullandı. Bayram tatilinin 9 gün olmasının turizm sektörünü de canlandıracağını belirten Palandöken, şöyle devam etti: "Piyasada seçim hareketliliği de var ama vatandaş bayramlık, ikrâmlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler alıyor. Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor." Bayram tatilinde şehirlerarası yolculukların da artacağına işaret eden Palandöken, kıyafet ve ayakkabı ile kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklarda, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinde satışların günler öncesinden başladığına dikkati çekti.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Esnaf Ramazan Bayramı’nda 60 milyar lira ciro bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA