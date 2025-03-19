Esnaf ve sanatkâra 581 milyar lira kredi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkâra yönelik açıkladığı yeni desteklerin finansmana erişimi daha kolay hale getirdiğini belirterek, "Yalnızca son düzenlemeler neticesinde, işletme kredisi limitinde önceki tutara göre yüzde 33.3, yatırım kredileri limitinde ise yüzde 66.6 artış sağlandı. 2002 yılında faiz indirimli işletme kredisi limitinin yalnızca 5 bin lira olduğunu, ayrıca yatırım kredilerinin ise mevcut olmadığını göz önüne aldığımızda, geldiğimiz noktanın ne denli önemli olduğunu görebilmekteyiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ayın başında esnaf ve sanatkâra yönelik yeni desteklerin hayata geçirildiğini, bu kapsamda Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğini bildirmişti. Erdoğan ayrıca, iş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitinin de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıldığını, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlar için sunduğu finansman maliyetinin ise yüzde 29'dan 25'e düşürüldüğünü aktarmıştı.

HEDEF 250 BİNE ULAŞMAK

Faiz indirimli krediler kapsamında esnaf ve sanatkâra, 2002'den bugüne kadar 581.3 milyar liralık finansman sağlandığını hatırlatan Bolat, "Geçen yıl 232 bin esnaf ve sanatkarımız faiz indirimli kredi kullanmış olup, bu yıl 250 bin esnafımızın bu kredilerden yararlanması öngörülmektedir. Yeni kredi limitleri, tüm Hazine faiz destekli esnaf kredileri için geçerlidir. Bütün esnaf ve sanatkârlarımız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bu limitlerden yararlanabilecektir" ifadesini kullandı.