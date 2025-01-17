Esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi

Esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 indirimli kredi sağlanacak. Halkbank tarafından tahsis edilecek olan esnaf kredileri, uygun şartları ve koşulları taşıyan esnaflara, kooperatiflerin onayıyla birlikte kullandırılabilecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihlerde esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan cari faiz oranlarında indirim sağlanacak. Bu dönemde geçerli olan krediler TESKOMB'a bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya kefalet olmaksızın kullanılabilecek. Düzenlemeden, KKTC'de faaliyet gösteren işletmeler de yararlanabilecek.

GENÇ GİRİŞİMCİYE FAİZ YOK

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık yapanlar, ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkârlar ile KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'nı bitiren 35 yaşını tamamlamış girişimcilere de aynı dönemde faizsiz kredi sunulacak. Karar kapsamında, girişimcilik eğitim desteği ile uzun süreli danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunan kuruluşların teknik destek programlarına katılan esnaf ve sanatkârlar, yüzde 60 oranında faiz indirimli kredi kullanabilecek. Bu gruplar dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ise yüzde 50 oranında faiz indiriminden yararlanabilecek.





KREDİYLE DÖVİZ ALINAMAYACAK

Kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak en fazla 3 defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı 3'ü geçemeyecek. Kredi döviz alımında kullanılamayacak. Esnaf ve sanatkarlar 2026'daki kullanacakları kredinin en az yüzde 33'ünün, 2027'de kullanacakları kredinin ise en az yüzde 67'sinin sarf edileceği harcamayı bildirmek ve e-fatura, veya fatura kayıt sistemi üzerinden oluşturulan fatura ile belgelendirmek zorunda olacak.



VADESİ NE OLACAK?

Halkbank daha önce esnaf ve sanatkarların işletme sermayesi kredisini azami 48 ay vadeyle kullandırıyordu. Bağlı bulunan esnaf kooperatifinin risk grubuna göre azami 400.000 TL, 425.000 TL, 525.000 TL,

650.000 TL veya 750.000 TL limit veriliyordu.