Esnafın kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyacı var! İşte yapılandırmada gözden kaçanlar

Meclis'e gelen düzenlemeye göre, vergi dahil kamuya olan tüm borçlarında azami taksit süresi 72 aya uzatılıyor. Teminatsız tecil limiti 1 milyon TL'ye yükseltiliyor.

Düzenleme mükellefleri rahatlatacak gibi görünebilir. Fakat sorunu tam olarak çözebilecek seviyede değil!

Şöyle ki, şu anda küçük esnaf vergi ve SGK prim borçlarını ödemekte zorluk çekiyor.

Piyasada nakit akışı bozulduğu için esnaf borcunu ödeyemez hale gelmiş durumda.

Birçok işletmede faizler ana borcu geçmiş.

Çeklerini ödeyemeyen esnaf da hapis tehdidiyle karşı karşıya. Borcunu ödemeyenin banka hesaplarına bloke konuluyor. Hatta şahsi hesaplarına da… Bu düzenleme şimdiye kadar ödenmemiş borcun faizinde yapılandırma getirmiyor.

Mevcut durumda tecil faizi yüzde 39. Gecikme zam oranı aylık yüzde 3.7'lerde. Bunun yıllık karşılığı yüzde 44.

Yani deniliyor ki, "Borcunuzun üzerine binen yüzde 44'lük gecikme faiziyle birlikte çıkan rakamı gelin ödeyin. Biz yüzde 39 tecil faiziyle 72 taksitte alalım." Üstelik, 72 ay taksit süresinin sahada uygulanıp uygulanmayacağı da belirsiz.

Zira, birçok kişi vergi dairelerine gittiklerinde gecikme zammıyla birlikte oluşan paranın yüzde 10-15'ini ödemeleri haline yapılandırma yolunun açıldığını söylüyor.

Velhasıl, bu düzenleme bu haliyle esnafın sorununa çare olmaz. Ödeme kolaylığı da getiremez. Esnafın nefes alabilmesi için vergi ve prim borçlarının kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyacı var.

O halde ne yapmak gerekir?