Etkinlikten 20 milyar dolar geldi

2025 yılında 64 milyar dolar olarak öngörülen turizm gelirlerinde en büyük katkıyı toplantı, kongre ve etkinlik turizmini kapsayan MICE sektörü sağladı. 2025'te 20 milyar dolarlık gelir üreten sektör, bir önceki yıla göre 3 puan büyürken kişi başı harcama 3 bin dolara ulaştı. Küresel toparlanmayla birlikte MICE sektörünün 2026'da turizm gelirlerinin yüzde 35'ine çıkması bekleniyor. Bu büyümede Dream Project tarafından düzenlenen ACE of MICE etkinliği önemli rol oynuyor. Bu yıl dördüncü kez KKTC'de düzenlenen ve 23'üncü kez sektör profesyonellerini buluşturan etkinlik, Elexus Hotel'de gerçekleştirildi. Organizasyona 410 firmadan 600 profesyonel katılırken, iki gün boyunca 4 binin üzerinde B2B toplantı yapıldı ve sektörün 2026 yol haritası ele alındı. Etkinlik öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ada Kıbrıs Projesi'nin somut sonuçlar verdiğini söyledi. Ataoğlu, "2024'te 2 milyon turist ağırladık. Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısı 2025'te 400 bin artarak 1.6 milyona çıktı. Bu yıl ise yüzde 50 artışla 2 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi. Dream Project CEO'su Volkan Ataman da ACE of MICE'ın yatırım çekme gücüne dikkat çekerek, "Etkinliğe katılan şirket yöneticileri adaya 100– 120 milyon dolarlık otel yatırımı yapabileceklerini ifade ediyor. Organizasyon, destinasyon tanıtımının ötesinde doğrudan ekonomik katkı sağlıyor" dedi. Ataman, "2024'te turizm gelirlerinin yüzde 30'u MICE'tan geldi. MICE ziyaretçisinin kişi başı harcaması 3 bin dolar seviyesinde" ifadelerini kullandı. Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner ise etkinliğin KKTC'nin uluslararası bilinirliği açısından stratejik bir platform olduğunu vurguladı.