Ette “Balıkesir kuzusu” oyunu

Tarımsal üretimin kanayan yarası olan "aracı" sorunu, kırmızı et sektöründe de patlak verdi. Üreticiden kilogramı 550 TL'ye alınan kuzu etinin market ve kasap reyonlarında 1.100 TL civarında satıldığını anlatan Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvan ticaretindeki oyunu deşifre etti. Çelik, "Aracılar Karaman, Niğde, Konya, Ankara'dan kuzu toplayıp bunu Balıkesir'deki mezbahalara taşıyarak burada kestiriyor. Burada kaşelenen et yine başla illere dağıtılıyor. Haliyle bu ete hem lojistik maliyet hem de Balıkesir kuzusu markası nedeniyle 100 TL fark yansıtılıyor" dedi.