Ette spekülasyona geçit yokgeçit

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et fiyatlarında değişiklik olmamasına rağmen spekülasyon yapıldığını belirterek, "Brezilya ve Uruguay'dan canlı hayvan ithalatı yapıyoruz. Bu yıl 550 bin civarında tamamlanacak. Önümüzdeki yıl 500 bin olacak" dedi. A Haber'de Banu El'in sorularını yanıtlayan Yumaklı, et üretimini artıracaklarını, bunun için ek destekleri olacağını söyledi. Hayvancılıkta hastalıklarla mücadelenin önemine işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu: "Şap hastalığını yüzde 80 azalttık. Aşılanmamış hayvan bırakmayacağız. Birçok yerde yol kontrol noktaları koyduk. Avrupa yakası hastalıktan ari. Ancak buraya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kaçak geçişler oluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüştük. Yollara termal kamera koyacağız, denetimler yapacağız."Mazot ve gübre desteğinin kalkmadığını anlatan Yumaklı, "Biz mevzuat gereği bu yılın bütün hesaplamalarını yıl sonuna kadar yapıyorduk. Bunları askıya çıkarıyorduk. Bir sonraki ocak ve şubat en geç mart ayında destek ödemelerini yapıyorduk. 2022'nin sonunda bir uygulama başlattık, 'mazot ve gübre desteklerini kartlara yatıralım, bu kartlardan siz kullanın, bir sonraki yılı beklemeyin. Önümüzdeki yıla geldiğinizde oradaki hesaplamadan kullandığınızı düşeriz' dedik. Maalesef, bu kartlardan yapılan alışverişlerde yüzde 15-20'lere varan oranda komisyon alınmaya başlandı. Bu yüzden destekler önümüzdeki yılın ocak-şubat ayında nakit olarak ödenecek" diye konuştu.Son 50 yılda Türkiye'nin nüfusunun 2 katına çıktığını, 2050 yılında da 100 milyona çıkmasının beklendiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Şu anda 60 milyona yakın turist geliyor. 2050'de turist sayısı 100 milyona yaklaşacak. Elbette zaman içerisinde ülkemizin gıda arz güvenliği ile alakalı hususlarda değişiklikler olabilir. Ancak temel olarak Türkiye'de kendi kendimize yettiğimiz ürünlerin oranı çok yüksek. Türkiye fındık üretiminde dünya lideri. Kayısı, limon, nohut, domates, kuru soğan şeker pancarı gibi ürünlerde ihtiyacımızın üzerinde üretimimiz var. Buğdayda yüzde 96 oranında üretim yapıyoruz. 2023'te toplam bitkisel üretimimiz 139 milyon ton. Bu Cumhuriyet tarihi rekoru. Türkiye kendine yeter olan ürünlerden ihtiyacını kullandıktan sonra bunların üzerindekilerini ihraç ediyor. 2023 yılı sonu itibarıyla ihraç rakamımız 31 milyar dolar. Bu sene bu rakamı aşacağız. Türkiye kendi kendine yeterli değilse eğer tarım ile alakalı bir sorun varsa bu rakamların olması mümkün değildir. Bütün bunların hepsi bize çok açık bir şekilde herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek ülkemizin gıda ile ilgili gıda arzı ile ilgili sıkıntısı olmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu. Türkiye'de bir kesimin sürekli 'öldük, bittik' dediğini, bunların hiçbir analizi olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Vatandaşa söyleyecek sözleri yok" mesajı verdi.ürünlerinde de Türkiye'nin kendi kendine yettiğini anlatan Bakan Yumaklı, "Beyaz ette bu rakam yüzde 124, kırmızı ette yüzde 95. Bununla ilgili üretim planlarımızı şubatta açıkladık. Türkiye'de beklentiler arttıkça bu ürünlerin tüketimi de artıyor. Dolayısıyla bu hıza yetişmek gerekir. Yumurtada yüzde 115 üretimimiz var. Türkiye bal üretiminde dünya ikinci, yüzde 109 üretim oranımız var. Şu anda Çin'i de zorluyoruz ve geçmek istiyoruz" dedi. Türkiye'nin 2002'de tarımsal hasılasının 24.5 milyar dolar olduğunu, 2024'te bu rakamın 68.5 milyar dolara çıktığını anlatan Yumaklı, "Tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da lider durumdayız. Dünyada 9'uncu sırada yer alıyoruz" diye konuştu.