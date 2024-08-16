Ev almanın tam zamanı

Konut fiyatları 2 yıldır kırdığı rekorların ardından düşüşe geçti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.9, yıllık yüzde 38.7 arttı. Bu, Eylül 2021'den bu yana görülen en düşük artış oldu. Konut fiyatları reel olarak ise yüzde 14.3 azaldı. Bu yıllık reel gerileme serisi şubat ayından itibaren 6 aydır devam ediyor. Bir başka ifadeyle konut fiyatlarındaki artış, bu yıl enflasyon artışının altında kalmaya devam ediyor.Rakamlar illere göre incelendiğinde ise İstanbul'daki durum dikkat çekti. İstanbul, konut fiyat artışında 81 ilin en sonunda yer aldı. İstanbul'daki fiyat artışı yüzde 26.8 oldu. İstanbul'da fiyatlar aylık bazda ise yüzde 0.2 geriledi. Listenin son sıralarında İstanbul'u yüzde 30 ile Adana-Mersin, yüzde 30.1 ile Antalya-Burdur-Isparta izledi.Aylık bazda gerilemenin görüldüğü bir diğer il ise İzmir oldu. İzmir'de fiyatlar aylık yüzde 0.2 gerilerken, yıllık olarak yüzde 37 yükseldi. Ankara'da da yıllık yüzde 39.4, aylık yüzde 0.6 ile sınırlı artış yaşandı. Fiyatların en çok arttığı bölge ise yüzde 66 ile Malatya ve Elazığ dahil 8 ili içeren bölge oldu.Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi hesaplamalarında bazı değişikliklere gitti. İllere göre metrekare bedelleri artık üç aylık çeyrekler olarak açıklanacak. 2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 32 bin 433 lira oldu. Bir başka deyişle 100 metrekare bir dairenin fiyatı 3 milyon 243 bin TL'yi buldu.KONUT fiyatlarının reelde 7 aydır gerilediğini aktaran GYODER Başkanı Neşecan Çekici, şunları söyledi: "7 aydır ilk kez hem döviz hem mevduat ve politika faizi maliyetlerin gerisinde kaldı. Bu da satışları hareketlendirdi temmuzda. Konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak, 127 bin 88 oldu. Böylece ilk 7 ay toplamındaki konut satış adedi geçen yılı yakaladı ve 672 bin 162 oldu. Temmuzda ilk el satış yüzde 28.9 artarak 40 bin 784, ikinci el satış ise yüzde 10.8 artış göstererek 86 bin 304 oldu. Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesi ile artık harekete geçmeye başladığını gösteriyor."FUZUL Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, ev almanın tam zamanı olduğunu söyledi. Yılbaşından bu yana konut fiyatlarının düşüşte olduğunu kaydeden Akbal, "Ancak son çeyrekte faiz indirim ihtimali, bekleyen büyük talep konut fiyatlarını yukarı yönlü baskılayacak. Bunu görenler temmuzda harekete geçti" dedi.KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, konut fiyatlarının gerilemesiyle ilgili şunları söyledi: "Türkiye genelinde konut fiyatları temmuzda hazirana göre yüzde 0.9 arttı. Bunun nedeni fiyatların düşük kalmış olması. Yüksek faizler nedeniyle konut fiyatlarında reel düşüş yaşanıyor. Son 7 aydır konut fiyatları değer kaybediyor. Bu eğilimin yıl sonuna kadar devam edeceğini öngörüyorum."FIYATLARDA düşüş sürerken, arzda da önemli gerileme yaşanıyor. Yüksek faizler nedeniyle alıcıların beklemeye geçmesi ve maliyetlerin yükselmesi şantiyeleri durma noktasına getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu dün yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22.7, daire sayısı ise yüzde 28.9 azaldı.YAPI ruhsatlarının toplam yüzölçümünün yüzde 53.8'i konut alanı olarak gerçekleşti. En yüksek pay da iki ve daha fazla daireli binaların oldu. Konut üreticileri, yeni arz sunabilmek için konut kredi faizlerinin makul seviyelere gelmesini bekliyor.