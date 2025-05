Ev kadınlarına emeklilik için çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınmasına yönelik çalışmanın devam ettiğini söyledi. TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi. Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor" dedi. Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacaklarını ama bunun sınırını çok iyi bilmek gerektiğini anlatan Işıkhan, "Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız. Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028'e gelmeden tamamlayacağız" diye konuştu.

ŞU AN ÇOK ERKEN

Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda ise Vedat Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farkı alacaklar. Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken" ifadesini kullandı.