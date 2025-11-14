Ev sahipliği oranı % 66’ya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin yeni şehircilik vizyonuna ilişkin sunum yaptı. Kurum, toplantıda 2024 yılı itibarıyla yüzde 56 seviyesinde bulunan ev sahipliği oranını 2035 yılına kadar yüzde 66'ya çıkaracak yeni hedefi açıkladı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacı ortalama 600 bin adet seviyesinde. 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam 31 milyon konut bulunuyor. Bu konutların 22 milyon 320 bini ev sahiplerine, 8 milyon 680 bini ise kiracılara ait durumda. Türkiye genelinde yaklaşık 24 milyon kişi kiracı konumunda bulunuyor. Trading Economics verilerinin yer aldığı uluslararası tabloya göre Türkiye, ev sahipliği oranında birçok gelişmiş ülkeyle benzer seviyede. Almanya'da bu oran yüzde 47, Fransa'da yüzde 61, ABD'de yüzde 65, Güney Kore'de ise yüzde 56 olarak ölçüldü. Kurum, sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm destekleri ve yeni finansman modelleriyle 2035'e kadar ev sahipliği oranını yüzde 66'ya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.