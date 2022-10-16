Evcil hayvanı olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık

"EV HAYVANI PASAPORTU İLE TÜRKİYE'NİN HER YERİNE TAŞINABİLİR"

Kara yolu, deniz yolu, hava yolu taşımacılığında hayvanları evcil hayvan pasaportu düzenlenmemiş şekilde taşımanın yasak olduğuna dikkati çeken Acer, "Düzenlenen ev hayvanı pasaportu ile birlikte seyahate uygundur ibaresi ile Türkiye'nin her yerine taşınabilir. Aynı şekilde gerekli konsolosluk işlemleri uygulandıktan sonra her ülkenin belirteçleri ve gerekli testler yapıldıktan sonra yurt dışı seyahati için değerli bir belgedir. Tıpkı bizim şahsi pasaportlarımız gibi. Aynı şekilde hayvan sahibinin bilgileri, hayvanın aşı bilgileri, hayvanın geçirdiği rahatsızlıklar, tedavi prosedür sistemden kayıt ediliyor. Böylece Türkiye'nin her yerindeki sistemlerden görülebilir ve kolaylıkla ulaşılabilir. PETVEY sistemindeki çip kaydıyla sistemde kullanılan reçete bilgilerine ulaşılabilir ve hayvanın çip koduyla çok daha pratikleşebilir. Hayvanın önceden geldiği klinik ile ilgili bir ön bilgi yoksa ulaşım zorluğu çekilebilir. Çip ile Türkiye'nin her yerinden bu bilgilere ulaşılabilir" diye konuştu.

