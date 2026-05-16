Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7.12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Göktaş, "Hali hazırda 518 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.