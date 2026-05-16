Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Giriş Tarihi: 16.05.2026

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

ANKARA
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
  • ABONE OL
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7.12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Göktaş, "Hali hazırda 518 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA